Від ейфорії до відчаю: який вигляд має вечірка Камали Гарріс, що не відбулася, у Вашингтоні

Камала Гарріс планувала виступити на святкуванні в день оголошення результатів виборів США у своєму рідному Говардському університеті у Вашингтоні. Однак вона скасувала подію, коли імовірність перемоги Трампа стала вищою.

Атмосфера свята у Вашингтоні замінилася тривогою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як прихильники Гарріс слідкували за виборами

Студенти почали вечір готовими святкувати успіх випускниці свого закладу, яка мала можливість увійти в історію США.

Коли Трамп виграв перші два важливі штати – Джорджію та Північну Кароліну – настрій у присутніх помітно змінився. Почалася паніка, каже студент Дру Странд. Він каже, що спостереження за результатами це надзвичайно стресово.

Сотні людей поступово залишали територію, розчаровані тим, як розгорталися події. Ті, хто лишився, намагалися зберегти атмосферу попередніх годин, танцюючи та співаючи.



Порожня вечірка Камали Гарріс / Фото BBC

Лише кілька годин тому панував дух святкування, подібний до піднесення початку кампанії Гарріс. Тисячі людей стояли просто неба, готові відзначити першу в історії жінку-президента США.

Гарріс уникала акцентів на гендерній ідентичності на відміну від Гілларі Клінтон. Однак її рішення провести вечір у рідному Говардському університеті, одному з найпрестижніших закладів, історично популярному серед темношкірих, було символічним.

Як змінювався настрій на вечірці

Спочатку підрахунки давали підстави оптимізму: у вирішальних штатах Пенсільванія та Мічиган Гарріс утримувала незначну перевагу, і натовп вибухнув захватом. Однак ця радість швидко змінилася на тривогу, коли результати почали схилятися на користь Трампа.

Мені здається, що люди не усвідомлюють, що насправді на кону. До кінця тижня ми можемо опинитися в зовсім іншій країні,

– каже студентка Росс.

Інші висловлювали побоювання щодо можливих заворушень, незалежно від підсумків виборів.

"Якщо виграє Трамп – це погано, але навіть якщо переможе Камала, я побоююся, що реакція з боку її противників буде насильницькою", – каже студент і прихильник Гарріс Кіматі Талтон.

Коли стало зрозуміло, що Пенсільванія також переходить до Трампа, натовп на кампусі практично розійшовся. Великі екрани все ще транслювали логотип Гарріс-Вальца на майже спорожнілу територію.