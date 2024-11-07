Байден виступив з промовою щодо результатів виборів і передачі влади

Демократична партія розгромно програла на виборах у США. У четвер, 7 листопада, президент Джо Байден виступив з промовою щодо результатів голосування.

Зауважимо, що 6 листопада політик у телефонній розмові привітав Дональда Трампа з перемогою, запросивши республіканця до Білого дому. Що сказав Джо Байден у виступі перед нацією, передає 24 Канал.

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Промова Джо Байдена щодо результатів виборів

На початку промови Джо Байден розповів, що у телефонній розмові привітав Дональда Трампа і запевнив, що його адміністрація буде працювати з його командою над мирною і впорядкованою передачею влади.

Вчора я також поговорив з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Вона провела чудову кампанію. Я надзвичайно ціную її характер – міцний і загартований. Вона доклала всіх зусиль до цієї кампанії й вони можуть пишатися,

– сказав Байден.

Президент вказав, що зараз для когось час перемоги, а для когось – поразки. За словами Байдена, серед конкуруючих бачень країна обирає те, чи інше – і цей вибір сприймають.

"Не можна любити країну лише коли ти перемагаєш. Не можна любити сусіда лише коли ти з ним погоджуєшся. За кого б ви не голосували, потрібно бачити одне в одному не супротивників, а співгромадян, таких же американців. Потрібно знижувати градус напруги", – сказав він.

Байден зауважив, що американська система голосування чиста та прозора, їй можна довіряти незалежно від того, виграєш ти, чи програєш.

Також Джо Байден додав, що виконає свій обов'язок як президент і 20 січня 2025 року мирно передасть владу в Сполучених Штатах.

Промова Джо Байдена після виборів: дивіться відео

Днем раніше до американців уже звернулася віцепрезидентка Камала Гарріс, яка була опоненткою Дональда Трампа. Кандидатка від демократів зауважила, що поступилася перемогою, але не боротьбою.