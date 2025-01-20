Трамп збрехав щонайменше 9 разів: аналіз заяв політика під час промови на мітингу у Вашингтоні

За день до своєї другої інавгурації новообраний президент Дональд Трамп провів мітинг у стилі передвиборної кампанії на арені у Вашингтоні. Політик зробив кілька старих неправдивих заяв і додав нової брехні.

Під час виступу 19 січня Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні, припинити хаос на Близькому Сході та запобігти третій світовій війні. Втім, крім обіцянок, вже майже новий хазяїн Білого дому зробив декілька тверджень, які свідчать про те, що він не відмовився від своєї звички, яку мав за першої каденції – прибріхувати, перекручувати факти та перебільшувати, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Дивіться також У Трампа відповіли, що є ключовим для завершення війни Росії проти України

Де Трамп збрехав під час промови у Вашингтоні

Перемога Трампа у Флориді: Республіканець правильно сказав, що він переміг Гарріс у штаті Флориді на 13 відсотків. Але потім він додав: "Ніхто ніколи цього не робив". Це неправда. Кандидати в президенти від Республіканської партії Річард Ніксон (1972), Рональд Рейган (1980 і 1984) і Джордж Х.В. Буш (1988) та інші кандидати від Республіканської та Демократичної партії в попередні десятиліття, вигравали у Флориді з більшим відривом ніж 13 відсотків. Ніксон, наприклад, переміг суперника на 44 відсотки.

Вибори 2020 року: Трамп знову скаржився, що вибори у 2020 році були сфальсифіковані. Втім, насправді Джо Байден тоді переміг чесно.

Підтримка від молоді: Політик неправдиво заявив, що молодь віддала за нього на 36 відсотків голосів більше, ніж за Гарріс. Республіканець не навів жодних доказів своєму твердженню. Ба більше, дані екзит-полу, опубліковані CNN, показали, що віце-президент Камала Гарріс випередила Трампа на 54% проти 43% серед виборців віком 18–24 роки, 53% проти 45% серед виборців 25-29 років, а серед виборців 30-39 років – від 51% до 45%.

Перемога у Пенсильванії: Трамп відзначив роль Ілона Маска під час його передвиборчої кампанії у Пенсильванії і заявив, що у результаті він переміг там з великим відривом. Однак, це неправда. Трамп випередив Гарріс в Пенсільванії менш ніж на 2 відсотки.

Оптимізм малого бізнесу: Трамп заявив, що з моменту виборів 2024 року "оптимізм малих підприємств зріс на рекордні 41 пункт і досяг найвищого рівня за 39 років". Це правда, що оптимізм малих підприємств зріс після перемоги Трампа, але твердження про "найвищий рівень за 39 років" є неточним, якщо Трамп мав на увазі широко цитований індекс оптимізму малих підприємств NFIB. Цей індекс зріс до найвищого рівня з жовтня 2018 року, що було менше ніж сім років тому.

Твердження Трампа про підвищення на 41 пункт, ймовірно, стосується одного з компонентів індексу оптимізму — відсотка малих підприємців, які очікують покращення економічної ситуації. Цей показник справді зріс на чисті 41 відсоткових пункти з жовтня до листопада, до та після виборів.

Улюблена діаграма Трампа з імміграції: Президент показав давно спростовану діаграму про міграційні потоки на південному кордоні США, звертаючи увагу на червону стрілку внизу — яка, як стверджується у діаграмі, вказує на історично низький рівень нелегальної імміграції на момент, коли Трамп покинув посаду в 2021 році.

Але насправді стрілка не вказує на час, коли Трамп залишив посаду. Вона фактично вказує на квітень 2020 року, коли у Трампа залишалося ще понад вісім місяців першого терміну, і коли глобальна міграція значно сповільнилася через пандемію COVID-19. Після досягнення приблизно трирічного мінімуму (але не абсолютного мінімуму) у квітні 2020 року, міграційні потоки на південному кордоні США зростали з кожним місяцем до кінця терміну Трампа.

"Конго" та міграція: Трамп повторив своє необґрунтоване твердження про те, що іноземні країни навмисно спустошили свої в'язниці, щоб якимось чином змусити злочинців потрапити до США як мігрантів, і додав: "Конго дуже любить спустошувати свої в'язниці". Експерти як у Демократичній Республіці Конго, так і в сусідній Республіці Конго заявили CNN, що немає жодних доказів цих тверджень. Подібну заяву Трамп зробив і щодо Венесуели. Знову політик не навів жодних доказів, того, що ця країна звільняє ув'язнених, аби перетворити їх на мігрантів.

Трамп і збройні сили: Політик, говорячи про військову техніку, повторив заяву, що "ми перебудували всю нашу армію" під час свого першого терміну. "Це твердження навіть близько не відповідає дійсності. Збройні сили мають десятки тисяч одиниць обладнання, і переважна більшість з них була створена ще до адміністрації Трампа", – сказав CNN Тодд Гаррісон, експерт з оборонного бюджету та старший науковий співробітник American Enterprise Institute.

Іран і терористичні групи: Трамп повторив своє неправдиве твердження, що під час його першого терміну в Ірану "не було грошей на Хезболлу і на ХАМАС". Фінансування Іраном цих груп справді зменшилося в другій половині його президентства, значною мірою через те, що його санкції проти Ірану мали серйозний негативний вплив на його економіку, але фінансування ніколи не припинялося повністю, як повідомили CNN у 2024 році четверо експертів. Насправді, у 2020 році адміністрація Трампа заявила, що Іран продовжує фінансувати терористичні групи, включно з "Хезболлою".