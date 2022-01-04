Трамп підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині
Джерело:The New York Times
45 президент США Дональд Трамп підтримав прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Останній планує взяти участь у парламентських виборах.
Відповідну інформацію оприлюднило видання 3 січня. Адже саме Орбан першим підтримав Трампа у президентських виборах 2016 року.
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Трамп підтримав угорського прем'єра на виборах
Трамп підтримав Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини,
– написало видання.
Видання пригадало, що Дональд Трамп у 2019 році влаштував Обрану зустріч в Овальному кабінеті. Останньої політик намагався досягнути з 1998 року, проте йому не вдавалось.
"Ймовірно, як і я, (Віктор Орбан – 24 канал) є трохи контроверсійним, але це нормально", – прокоментував тоді зустріч сам Трамп.
Під час наступних виборів президента США Орбан також підтримував Трампа, проте той поступився Джо Байдену.
Дональд Трамп перерахував "успіхи" Обрана
У своїй заяві у понеділок, 3 січня, Дональд Трамп описав Орбана як "сильного лідера", який "виконав потужну та чудову роботу із захисту Угорщини, зупинки нелегальної імміграції, створення робочих місць, торгівлі, і йому слід дозволити продовжувати робити це на майбутніх виборах".
Наприкінці видання пригадало, що зазвичай президенти Сполучених Штатів прямо не підтримують кандидатів на виборах в інших країнах.Важливо! 3 грудня Володимир Зеленський вперше поговорив з Орбаном. Це трапилось з нагоди 30 річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами. Президент наголосив, що наша країна готова працювати спільно для реалізації потенціалу відносин на благо народів України та Угорщини.
Коротко про вибори в Угорщині
- Парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень 2022 року.
- 20 грудня опозиція країни заявила, що об'єднується проти Віктора Орбана на виборах. Зокрема разом виступатимуть ліберали, "зелені", соціалістична партія та ультраправий рух "Йоббік".
- Досі опозиція на виборах виступала окремо. Проте тепер вони звинувачують Віктора Орбана в авторитарних методах правління – посяганні на свободу слова та незалежність правосуддя.
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