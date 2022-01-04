Трамп підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

45 президент США Дональд Трамп підтримав прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Останній планує взяти участь у парламентських виборах.

Відповідну інформацію оприлюднило видання 3 січня. Адже саме Орбан першим підтримав Трампа у президентських виборах 2016 року.

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Трамп підтримав угорського прем'єра на виборах

Трамп підтримав Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини,

– написало видання.

Видання пригадало, що Дональд Трамп у 2019 році влаштував Обрану зустріч в Овальному кабінеті. Останньої політик намагався досягнути з 1998 року, проте йому не вдавалось.

"Ймовірно, як і я, (Віктор Орбан – 24 канал) є трохи контроверсійним, але це нормально", – прокоментував тоді зустріч сам Трамп.

Під час наступних виборів президента США Орбан також підтримував Трампа, проте той поступився Джо Байдену.

Дональд Трамп перерахував "успіхи" Обрана

У своїй заяві у понеділок, 3 січня, Дональд Трамп описав Орбана як "сильного лідера", який "виконав потужну та чудову роботу із захисту Угорщини, зупинки нелегальної імміграції, створення робочих місць, торгівлі, і йому слід дозволити продовжувати робити це на майбутніх виборах".

Наприкінці видання пригадало, що зазвичай президенти Сполучених Штатів прямо не підтримують кандидатів на виборах в інших країнах.

Коротко про вибори в Угорщині

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень 2022 року.

20 грудня опозиція країни заявила, що об'єднується проти Віктора Орбана на виборах. Зокрема разом виступатимуть ліберали, "зелені", соціалістична партія та ультраправий рух "Йоббік".

Досі опозиція на виборах виступала окремо. Проте тепер вони звинувачують Віктора Орбана в авторитарних методах правління – посяганні на свободу слова та незалежність правосуддя.

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