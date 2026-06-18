Трамп чітко підтримує посилення тиску на Росію, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що під час саміту G7 у Франції лідери "Великої сімки", включно з Дональдом Трампом, обговорили необхідність завершення війни. За його словами, американський президент підтримує ідею посилення тиску на Росію задля припинення бойових дій.

Про це Зеленський повідомив під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, передає 24 Канал.

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Яку позицію займає Трамп?

Зеленський наголосив, що під час зустрічей у Франції відбулися "хороші перемовини" з усіма лідерами, включно з американським президентом.

Це важливо, що ми зустрічаємося одразу після такого сильного саміту G7 у Франції. У нас були хороші зустрічі і перемовини з усіма лідерами, включно з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну,

– сказав Зеленський.

За словами президента України, позиція союзників полягає у тому, що Росія має бути змушена припинити війну через посилення міжнародного тиску.

"У нас є інструменти і вони достатньо сильні, щоби поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором", – додав Зеленський.

У Києві підкреслюють, що узгоджена позиція країн G7 може стати основою для подальших рішень щодо санкційного та політичного тиску на Кремль.

Що змусило Трампа змінити думку?

За даними Politico, фотографії зруйнованої Києво-Печерської лаври, показані президенту США Дональду Трампу під час саміту G7 у Франції, справили на нього сильне емоційне враження. Йдеться про знімки пошкодженого Успенського собору після російського ракетно-дронового удару по Києву.

За інформацією трьох співрозмовників видання серед чиновників країн "Великої сімки", ці кадри стали одним із ключових моментів переговорів. Президент України Володимир Зеленський продемонстрував їх Трампу 16 червня під час двосторонніх зустрічей на полях саміту.

Один із представників G7 заявив, що американський президент "був щиро зворушений" побаченим. Саме після цього епізоду Трамп міг зайняти більш жорстку позицію щодо Росії в спільних документах саміту.

Наступного дня лідери G7 погодили підсумкову декларацію, яка містила підтримку України. Водночас у Politico підкреслюють, що організацію демонстрації матеріалів координували українська сторона та міжнародні партнери, зокрема Франція.