"Списки уже є": Трамп планує зачистки офіцерів у Пентагоні, – ЗМІ

Члени перехідної команди обраного президента США Дональда Трампа уже формують список військових офіцерів, яких планують звільнити. До нього увійдуть члени Об'єднаного комітету начальників штабів, а це може стати серйозним потрясінням для Пентагону.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох інформаторів, пише 24 Канал. Зазначають, що планування звільнень перебуває на ранній стадії і може змінюватися в міру того, як адміністрація Трампа буде формуватися.

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Зокрема, джерело поставило під сумніви доцільність масових перемін у Пентагоні.

Невизначення зберігається і щодо потенційної підтримки колишнім президентом Дональдом Трампом нового оборонного плану. Трамп виступав проти воєначальників, які публічно критикували його. Крім того, під час своєї передвиборчої кампанії він висловлював наміри звільнити генералів і чиновників, пов'язаних із суперечливим виведенням американських військ з Афганістану в 2021 році.

Списки військових офіцерів

Інше джерело стверджує, що нова адміністрація, ймовірно, зосередиться на американських офіцерах, яких вважають пов'язаними з Марком Міллі, колишнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів Трампа.

У нещодавній публікації було процитовано слова генерала Марка Міллі з книги Боба Вудворда "Війна", де він описує колишнього президента Дональда Трампа як "фашиста до мозку кісток". Ця заява викликала негативну реакцію з боку прихильників Трампа, які звинуватили Міллі в нелояльності до колишнього президента.

"Кожна людина, яку підвищив і призначив Міллі, піде", – цитує виддання джерело.

Деструктивні зміни

У заяві щодо потенційних змін у військовому керівництві США, Об'єднаний комітет начальників штабів, до якого входять найвищі офіцери армії, флоту, морської піхоти, військово-повітряних сил, національної гвардії та космічних сил, залишається центральним пунктом обговорення.

Чинні та колишні американські посадовці сумніваються у ймовірності значимих змін, оскільки такий крок може виявитися деструктивним на тлі триваючих глобальних конфліктів, зокрема в Україні та на Близькому Сході.

Зокрема, з у контексті бюрократії буде складно звільнити і замінити значну частину вищого військового керівництва США. Тож, як припустило джерело, це може бути позерством з боку союзників Трампа.

Водночас може бути, що в таборі Трампа вважають, що Об'єднаний комітет начальників штабів повинен бути скорочений через бюрократичну надмірність.