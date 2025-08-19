Під час саміту в Білому домі з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну. Американський президент нібито поінформував російського диктатора про переговори.

Деталі дзвінка згодом розповів журналістам український лідер, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ. За словами Зеленського, усі учасники зустрічі були готові до такої комунікації.

Дивіться також Зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі: все, що відомо про історичний візит

Що відомо про дзвінок Трампа Путіну?

Український президент повідомив, що спершу мав двосторонній трек із Трампом, опісля якого в широкому форматі обговорили те, про що домовилися. Окрім того, із європейськими лідерами детальніше розглянули кроки щодо гарантій безпеки й можливих зустрічей.

Після цього президент Трамп сказав: "Я зараз піду і буду обговорювати це з Росією, з Путіним, щоб повернутися до вас із фідбеком (зворотною реакцією – 24 Канал)". І ми проговорили фідбек,

– розповів Зеленський.

Усі учасники зустрічі нібито були готові до цього. Згодом зустріч продовжили в іншому форматі в Овальному кабінеті – на рівні глав держав без делегацій.

Зеленський додав – після розмови з Путіним американський лідер сказав, що пропонується двосторонній формат, а потім перехід до тристороннього.

До слова, у Кремлі вже прокоментували телефонну розмову Трампа і Путіна. Там заявили, що вона була "відвертою і вельми конструктивною" та тривала близько 40 хвилин. Президенти "висловились на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також нібито "обговорили ідею розглянути можливість підвищити рівень представників Москви та Києва".

Трамп розпочав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна

У соцмережі Truth Social американський президент підтвердив, що подзвонив російському диктаторові наприкінці саміту в Білому домі.

За словами Трампа, він розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним. Опісля лідер США приєднається до них для тристоронньої зустрічі.

Однак наразі не узгоджено, де це відбудеться. В Axios із посиланням на джерело припускають – Трамп сподівається провести ці перемовини до кінця серпня.