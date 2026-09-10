"Це зруйнує демократію": чим насправді є обіцянка Трампа роздати американцям по 5 тисяч доларів

Заява Дональда Трампа про виплату по п'ять тисяч доларів усім дорослим американцям у разі перемоги республіканців на виборах викликала справжній резонанс. Таке рішення може мати катастрофічні наслідки не лише для США, а й для всього демократичного світу.

Про це зазначив у розмові з 24 Каналом політолог Олег Саакян, наголосивши, що подібні кроки американського політика є ознакою глибокої деградації інституційної системи США. Такі дії, на його думку, відверто підважують самі основи та спроможність світової демократії.

Чому обіцянка Трампа є небезпечною для демократії?

Саакян наголосив, що ситуація з обіцянкою грошей виглядає жахливо з усіх боків, адже саме так руйнуються фундаментальні інститути. Трамп у цьому випадку є лише інструментом і проявом корозії нормативної бази Сполучених Штатів.

Трамп тим самим підважує ідеї про спроможність демократії, бо Сполучені Штати були багато десятиліть її маяком. І тому разом з цим серйозний удар під дих отримують ліберальні демократи в усьому світі,

– зазначив політолог.

Він додав, що від подібних дій найбільше виграють авторитарні та недемократичні режими. Вони використовують це для власної пропаганди, стверджуючи, що нібито демократичні цінності у світі є лише ілюзією.

Політолог оцінив ініціативу Трампа виплатити гроші американцям у разі перемоги республіканців на виборах: дивіться відео

На думку експерта, подібні заяви не є спонтанними й робляться виключно на основі соціологічних досліджень. Дональд Трамп використав саме таку суму, яку вважає достатньою для купівлі лояльності виборців.

Цей "гачок" від Трампа може спрацювати щодо частини американців. А частині пояснять, чому це цілком капіталістично. Такий крок робиться тільки тоді, коли є результати соціології. І це про те, що американець готовий продатися саме за п'ять тисяч доларів,

– підкреслив Олег Саакян.

Політолог зауважив, що якби соціологія показала, що американський виборець готовий продатися за дві тисячі доларів, то Трамп із задоволенням би три тисячі поклав собі в кишеню, а дві дав би суспільству. Проте, як припустив він, соціологія показала, що п'ять тисяч – це якраз та сума, за яку можна розраховувати купити частину виборців – більшу, ніж втратити через вульгарність такого кроку.