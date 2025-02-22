Губернаторка штату Мен відмовилася виконувати указ Трампа в прямому ефірі

Джанет Міллс, губернаторка штату Мен, поставила Дональда Трампа на місце у прямому ефірі. Американський президент пригрозив жінці, що її більше не буде в політиці.

На початку лютого Дональд Трамп підписав указ, яким трансгендерним жінкам забороняється участь у жіночих видах спорту. Губернаторка штату Мен, представниця Демократичної партії, Джанет Міллс відмовилася виконувати це розпорядження президента. Момент їх напруженої розмови потрапив на відео, передає 24 Канал із посиланням на Politico.

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Губернаторка кинула виклик самовпевненому Трампу

21 лютого, у п'ятницю, губернатори американських штатів зібралися в Білому домі у рамках щорічної зустрічі. Під час свого виступу Дональд Трамп звернувся до Джанет Міллс із запитанням, чи збирається вона виконувати його указ щодо трангендерних жінок.

Я збираюся дотримуватися законів штату та федерального законодавства,

– відповіла губернаторка.

У відповідь Трамп сказав, що їй "краще виконати указ", адже тоді її штат не отримає жодного федерального фінансування. Він додав, що населення штату "не хоче, щоб чоловіки займалися жіночими видами спорту".

"Ми будемо дотримуватись закону, сер. Побачимось у суді", – пролунала відповідь Міллс.

"Добре, побачимося в суді. Я з нетерпінням чекаю цього. Це має бути дуже легко. І насолоджуйтесь своїм життям після губернаторства, тому що я не думаю, що ви будете брати участь у політиці", – пригрозив Трамп.

Сварка Трампа і Міллс: дивіться відео

До слова, асоціація директорів штату Мен, яка керує спортом середніх шкіл штату, заявила на початку цього місяця, що й надалі дозволятиме трансгендерним спортсменкам брати участь у змаганнях. Виконавчий директор асоціації Майк Бернем заявив, що вона дотримуватиметься Закону про права людини штату Мен, який забороняє дискримінацію за гендерною ідентичністю.

Якщо президент спробує в односторонньому порядку позбавити школярів штату Мен права на федеральне фінансування, моя адміністрація та генеральний прокурор вживуть усіх належних і необхідних юридичних заходів для відновлення цього фінансування та академічних можливостей, які воно надає. Штат Мен не злякають погрози президента,

– наголосила Міллс.