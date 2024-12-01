Трамп номінував на пост посла США у Франції свого свата, який мав судимість – The Hill
Новообраний президент США Дональд Трамп призначив на посаду посла Сполучених Штатів у Франції Чарльза Кушнера. Раніше чоловік відбув дворічне ув'язнення.
Кушнер вийшов на волю після того, як визнав себе винним у 2004 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill.
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Що Трамп каже про Чарльза Кушнера
Трамп вважає Чарльза Кушнера хорошою людиною. В останній місяць свого президентства він помилував свого свата та допоміг йому вийти з в'язниці.
Я радий номінувати Чарльза Кушнера з Нью-Джерсі послом США у Франції. Це видатний бізнес-лідер, філантроп і ділмейкер, який буде сильним захисником, що представляє нашу країну та її інтереси,
– каже Трамп.
Він також пообіцяв разом із Кушнером зміцнити партнерство Америки та Франції.
Що відомо про Чарльза Кушнера
Чарльз Кушнер є співзасновником фірми з нерухомості Kushner Companies. Раніше він працював адвокатом і також був призначений членом Меморіальної ради США з питань Голокосту.
Окрім цього, він входить до складу опікунської ради Нью-йоркського університету, де зараз вчиться молодший син Трампа.
За даними видання, Кушнер два роки відсидів у в'язниці. Він вийшов на волю після того, як у 2004 році визнав себе винним в ухиленні від сплати податків, брехні Федеральній виборчій комісії та помсті федеральному свідку.
Раніше Дональд Трамп заявив, що запровадить мита для країн БРІКС. Це відбудеться в тому випадку, якщо вони й надалі будуть намагатися знайти альтернативу для долара США у міжнародній торгівлі. Політик також додав, що вимагає від країн БРІКС не створювати нову валюту для заміни долара США.