Трамп продає віллу на березі океану: ціна вражає

5 березня 2021 , 10:12
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Колишній президент Америки Дональд Трамп хоче продати особняк у Флориді. За будинок, зведений у 50 роках, він хоче майже втричі більшу суму, ніж ту, яку колись виклав сам.

Джерело:

New York Post

Продає помешкання компанія, що зареєстрована на Дональда Трампа та його сім'ю. Будинок розташований в курортному місті Палм-Біч неподалік від резиденції Трампа Мар-а-Лаго.

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Вілла Трампа у Флориді: що відомо

  • Віддати свій будинок родина Трампа хоче за 49 мільйонів доларів.
  • Той, хто придбає маєток, отримає бонус: повне членство у гольф-клубі Трампа.
  • Будинок продала у 2018 році компанії Трампа його ж сестра. Задокументована сума – 18,25 мільйона доларів. До того жінка придбала його у 2004 році за 11,5 мільйонів доларів.
  • Вілла має з вісім спалень та дев'ять ванн.
  • Побудований маєток у 1956 році у стилі бермудських островів. Зараз він має сучасний ремонт.


Панорамні вікна вілли Трампа / Фото з nypost.com

Де буде жити Трамп

  • Після того, як Трамп покинув Білий дім, він поїхав до Флориди. Саме там розташована резиденція Мар-а-Лаго в Палм-Біч.
  • Приблизна вартість комплексу зараз становить 200 мільйонів доларів.
  • Серед численної нерухомості сім'я Трампа має позолочену квартиру в пентхаусі на Манхеттені та сільський маєток в штаті Нью-Йорк.