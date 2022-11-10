З трампізмом у США покінчено, – Піонтковський сказав, які дві путінські тези просував Трамп

Росіяни мусують тему виборів у США та підтримують колишнього американського президента Дональда Трампа. Він зі свого боку робить заяви, притаманні російським пропагандистам.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Водночас він зауважив, що Трамп зазнав поразки всередині Республіканської партії.

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Які путінські тези просував Трамп

Піонтковський зазначив, що Дональд Трамп на всіх своїх виступах зараз працює точно, наче за путінським темником. Робить він це на мітингах, де він збирає американців, які дивиться на нього із захватом.

Там він повторює дві тези, що злочинний підпалювач війни Байден своєю підтримкою України штовхає світ й Америку на межу третьої світової війни, це може закінчитися ядерною катастрофою Тобто він від лиця Путіна продовжує ядерний шантаж американського суспільства,

– сказав російський публіцист.

Він зауважив, що навіть Путін уже соромиться повторювати подібне, тому що главу Кремля попередили, якими будуть наслідки для нього особисто – його просто вб'ють у разі використання ядерної зброї в Україні, не кажучи вже про удар по Америці. А Трамп продовжує про це говорити.

За словами Піонтковського, друга теза Трампа полягає в тому, що за жахливої інфляції у США Байден витрачає мільярди доларів на непотрібну американцям війну в Україні. Тобто Сполученим Штатам потрібна перемога над інфляцією у власній країні, а не перемога Києва над Москвою. Відповідно, Трамп каже те саме, що й російські пропагандисти на кшталт Скабєєвої.

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Що важливо для України

Піонтковський зауважив, що за підсумком проміжних виборів у США Трамп зазнав поразки всередині Республіканської партії.

Я не вважаю Трампа республіканцем. Він цілковите відторгнення класичної політики Рейгана як лідера вільного світу. Він не вважав себе лідером вільного світу, він навіть не розумів, що це таке,

– заявив публіцист.

На його думку, тепер із трампізмом у США покінчено. У кожному разі ми не повинні про це турбуватися, оскільки це внутрішньоамериканські справи, а для нас головний результат у тому, що підтримка України забезпечена й надалі.

Піонтковський додав, що приїзд Саллівана до Києва є обережною, сором'язливою спробою переконати Україну трохи пом'якшити заяви про відмову від переговорів із Путіним. На що Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів, але сформулював 4 залізні умови – повне відновлення територіальної цілісності, гарантії безпеки для України, репарації від Росії на відновлення нашої економіки та покарання російських воєнних злочинців.

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