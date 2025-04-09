Трамп роздратований через Путіна більше, ніж ми уявляємо, – Зеленський про порушення перемир'я

Володимир Зеленський припустив роздратування Дональда Трампа тим, що Владімір Путін не виконує своїх обіцянок. Йдеться про порушення умов 30-денного часткового перемир'я.

У такий спосіб російський диктатор демонструє свою неготовність до повного припинення вогню. Про це президент України розповів у середу, 9 квітня, під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що заявив Зеленський

Імовірно, російський балістичний удар по Кривому Рогу став шоком для американців, припустив Зеленський. У той час, коли Україна безумовно підтримує американський план перемир'я, Путін "робить усе всупереч".

Припинення вогню в Україні – це ідея Трампа. Ми розуміємо, що це як перший крок до закінчення війни. Він має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що роздратованість його більше, ніж ми уявляємо,

– зазначив український президент.

Окрім того, він розповів про майбутні технічні переговори зі США щодо угоди про надра. Вони відбудуться вже 11 – 12 квітня, Україна відстоюватиме паритетність в управлінні фондом.