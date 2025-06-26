Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Хаменеї в ефірі іранського телебачення.

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Хаменеї з'явився на екранах іранського телебачення. У своїй промові він заявив, що Трамп "сильно перебільшив те, що сталося".

США завдали ударів по ядерних об'єктах, але не змогли досягти значних результатів. Будь-яка майбутня агресія проти Ірану матиме високу ціну,

– заявив він.

Лідер Ірану заявив, що ядерні об'єкти залишаються неушкодженими.

"Вороги Ірану використовують виправдання на кшталт ракет чи ядерної програми, але насправді прагнуть нашої капітуляції", – додав він.

Хаменеї також заявив, що сіоністський режим мусив зрозуміти, що напад на Іран має високу ціну – і він нібито це таки зрозумів це.

Капітуляції ніколи не буде, наша країна потужна,

– сказав лідер Ірану.

А також додав, що заява про капітуляцію Ірану "занадто гучна" для вуст Трампа.

"Вітаю з перемогою над хибним сіоністським режимом", – також написав лідер Ірану в X дещо раніше.

І це попри те, що його країна втратила понад 30 генералів за 12 днів бойових дій з Ізраїлем. А також, що зазнала збитків через удари по ядерних об'єктах американськими військами.