Трамп сподівається, що Маркл балотуватиметься у президенти США

Дональд Трамп не проти, щоб Меган Маркл стала його суперницею на наступних виборах президента США. Водночас Трамп не вважає себе шанувальником герцогині Сассекської.
Джерело:Fox News
В ефірі телеканалу Fox News Трамп наголосив: кандидатура Маркл лише підсилить його бажання боротися за пост президента.
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Я сподіваюсь, що так і буде. Якщо це станеться, то я ще більше буду налаштований, щоб балотуватися,
– наголосив Трамп.
Окрім того, політик дозволив зрозуміти, що в історії з Маркл та Букінгемським палацом він радше на боці королеви Єлизавети ІІ. Трамп назвав її "фантастичною особистістю", а себе – "не прихильником Маркл".
Маркл і президентські вибори: деталі
- Біографиня Меган Маркл Кеті Ніколл ще у вересні 2020 року заявила, що герцогиня Сассекська має потужні амбіції розвинути політичну кар'єру. Зокрема, стати президенткою США.
- У березні 2021 року американські ЗМІ знову нагадали, що у 2024 році Маркл може балотуватися на посаду президента США.
- Вона начебто вже веде переговори з функціонерами Демократичної партії. Своєю чергою ті нібито називають Маркл ідеальною кандидаткою.
- Переломним моментом у майбутньому герцогині Сассекської назвали резонансне інтерв'ю Опрі Вінфрі. У ньому Маркл заговорила про расизм у британській королівській родині.