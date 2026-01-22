У Зеленського повідомили, чи збирається Україна вступати в Раду миру Трампа

У Давосі Дональд Трамп заявив про створення Ради миру. До списку країн-учасниць увійшла Угорщина, Вірменія, ОАЕ, Єгипет та багато інших, головою організації став американський президент.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк наголосив 24 Каналу, що у сьогоднішніх умовах Європа має усвідомити власну суб'єктність. На безпеку, оборону, військові виробництва потрібно виділяти зовсім інші функції.

Яка позиція України щодо Ради миру?

Європі потрібно буде самостійно розвивати континент, шукати для цього кошти та можливості. Зрозуміло, що європейським лідерам потрібно заручитися допомогою України, на базі якої можна буде формувати нову архітектуру безпеки.

Це зовсім інші відносини України та Європи, зовсім інший принцип просування нас до Євросоюзу та багато іншого. Мовиться про партнерські, рівні відносини,

– наголосив Михайло Подоляк.

Якщо наша держава хоче бути членом Європейського Союзу, то всі консультації щодо приєднання до нових організацій йтимуть у межах європейського континенту. Тому Україні потрібно дізнатися всі деталі створення Ради миру, зрозуміти, як все виглядатиме, хто матиме які повноваження.

Наприклад, представники Італії вже заявили, що у їхній Конституції чітко прописано, що країна може бути членом будь-якої інституції тільки на рівноправних умовах, тобто мати таке саме право голосу як в усіх інших. Виключно Дональд Трамп не зможе мати всі повноваження. Про це також говорять багато інших країн.

Нам треба подивитися як Рада миру виглядатиме з погляду функцій. Президент України займає коректну та обережну позицію, враховуючи всі ризики, які сьогодні є. Нашій державі принципово знати, хто та як може використати інструменти примусу Росії до миру,

– підкреслив радник керівника ОПУ.

Якщо все, що відбувається, не веде до закінчення активної фази війни, то в цьому немає ніякої вигоди для України. Тож потрібно все добре зважити.

Що відомо про Раду миру Трампа?