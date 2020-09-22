Президент США відмовився обговорювати отруєння російського опозиціонера Олексія Навального з журналістами. Інцидент відбувся 21 вересня у Білому домі під час виступу Трампа напередодні виїзду морської піхоти.

Трамп не відповів на запитання американського журналіста, хто відповідальний за замах на життя Навального. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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"Ми обговоримо це іншим разом", – пообіцяв Трамп.

Що казав Трамп про Навального та Росію раніше

Раніше президент США заявив, що буде дуже злим, якщо інформація про те, що Навального саме отруїли, підтвердиться. Трамп наголошував: ситуація є трагічною та жахливою.

Коментуючи причетність Росії до отруєння опозиціонера, лідер США наголошував: "Судячи з того, що говорить Німеччина, це так".

Згодом Трамп підтримав ідею Німеччини про можливу відмову від будівництва газопроводу "Північний Потік-2" як одну із санкцій через замах на Навального.

Що відомо про отруєння Навального