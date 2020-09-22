Іншим разом: Трамп відмовився обговорювати отруєння Навального
Президент США відмовився обговорювати отруєння російського опозиціонера Олексія Навального з журналістами. Інцидент відбувся 21 вересня у Білому домі під час виступу Трампа напередодні виїзду морської піхоти.
Трамп не відповів на запитання американського журналіста, хто відповідальний за замах на життя Навального. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
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"Ми обговоримо це іншим разом", – пообіцяв Трамп.
Що казав Трамп про Навального та Росію раніше
Раніше президент США заявив, що буде дуже злим, якщо інформація про те, що Навального саме отруїли, підтвердиться. Трамп наголошував: ситуація є трагічною та жахливою.
Коментуючи причетність Росії до отруєння опозиціонера, лідер США наголошував: "Судячи з того, що говорить Німеччина, це так".
Згодом Трамп підтримав ідею Німеччини про можливу відмову від будівництва газопроводу "Північний Потік-2" як одну із санкцій через замах на Навального.
Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня опозиціонер летів з Томська, де проводив свої розслідування, до Москви. У літаку йому стало погано.
- Навального екстрено госпіталізували до лікарні у місті Омську. Там він впав у кому.
- Після дискусій та численних прохань опозиціонера відпустили на лікування до Німеччини.
- Наразі Навальний перебуває у берлінській клініці Шаріте.
- Німецькі лікарі виявили, що опозиціонера отруїли хімічною зброєю з родини "Новачок". Її сліди знайшли не лише на шкірі, у крові та сечі Навального, але й на пляшці, з якої він пив.
- Після виходу з коми Навальний розповів про свій стан, а також заявив, що вимагає повернути одяг, який був на ньому у момент отруєння. На думку опозиціонера, його речі, які з нього непритомного зняли в Росії, є важливим доказом замаху.