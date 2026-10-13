"Україна теж завдала ударів": Трамп відмовився звинуватити Росію у зриві перемир'я

Дональд Трамп 13 жовтня відмовився засудити Росію за атаку на шість українських енергооб'єктів. Натомість президент США звинуватив Київ в ударах у відповідь та заявив про порушення з обох боків.

Під час спілкування з пресою американському лідеру нагадали про цілеспрямовані російські обстріли критичної інфраструктури. У відповідь він зазначив, що українські сили напередодні також завдали ударів по багатьох об'єктах.

Що каже Трамп про зрив домовленостей?

Відповідаючи на запитання журналістів, американський президент наголосив, що йому ще потрібно дослідити це питання.

Вони погодилися. Знаєте чому? Бо я сказав, що вони погодилися,

– зухвало висловився Трамп.

Трамп додав, що повідомить пізніше, якщо дійде висновку про порушення Росією "енергетичного перемир'я".

Водночас Трамп знову закликав Володимира Зеленського зосередитися на укладенні мирної угоди з Володимиром Путіним, а не на розмовах про неї.

Реакція України та попередження аналітиків

Українська сторона раніше підтвердила готовність до взаємного припинення атак на енергетику.

Проте Володимир Зеленський зауважив, що Росія проігнорувала ініціативу, вдаривши по українських АЗС та інших об'єктах, поки Київ тримав паузу.

Своєю чергою в Інституті вивчення війни (ISW) попередили, що такий формат перемир'я є пасткою.

Аналітики вказали, що мораторій на удари по нафтопереробних заводах є односторонньою поступкою, яка не захищає українські електростанції.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, у США розглядали ініціативу у форматі НПЗ за НПЗ. Нагадаємо, раніше ми писали, що дії Росії свідчать про відсутність наміру дотримуватися домовленостей.