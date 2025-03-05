Трамп виступає перед Конгресом вперше з моменту інавгурації: основні заяви президента США
Президент США Дональд Трамп у середу, 5 березня, розпочав свій виступ перед Конгресом. Це перше його звернення до Палати представників та Сенату з моменту його інавгурації.
Раніше Трамп анонсував, що говоритиме про підсумки своєї роботи та озвучить плани на наступні 4 роки, серед питань – й війна в Україні. Які заяви президент США зробив перед Конгресом, передає 24 Канал.
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Які заяви зробив Трамп перед Конгресом
Трамп згадує про свої перші кроки на посаді, зокрема – про боротьбу з мігрантами та замороження міжнародної допомоги. А також: Конгресмена-демократа Ела Гріна вивели із залу засідань через "порушення порядку". Він та інші депутати обурювалися першими заявами Трампа під час виступу. "Америка повернулася", – з такої фрази Дональд Трамп почав свій виступ перед Конгресом. Він стверджує, що його команда досягла більше за 34 днів, ніж деякі адміністрації за 4 роки. "Ми лише починаємо", – сказав політик.
Трамп згадує про свої перші кроки на посаді, зокрема – про боротьбу з мігрантами та замороження міжнародної допомоги.
А також:
Конгресмена-демократа Ела Гріна вивели із залу засідань через "порушення порядку". Він та інші депутати обурювалися першими заявами Трампа під час виступу.
"Америка повернулася", – з такої фрази Дональд Трамп почав свій виступ перед Конгресом. Він стверджує, що його команда досягла більше за 34 днів, ніж деякі адміністрації за 4 роки.
"Ми лише починаємо", – сказав політик.