Трамп виступає перед Конгресом вперше з моменту інавгурації: основні заяви президента США

Президент США Дональд Трамп у середу, 5 березня, розпочав свій виступ перед Конгресом. Це перше його звернення до Палати представників та Сенату з моменту його інавгурації.

Раніше Трамп анонсував, що говоритиме про підсумки своєї роботи та озвучить плани на наступні 4 роки, серед питань – й війна в Україні. Які заяви президент США зробив перед Конгресом, передає 24 Канал.

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Які заяви зробив Трамп перед Конгресом