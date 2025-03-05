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24 Канал Новини світу Трамп виступає перед Конгресом вперше з моменту інавгурації: основні заяви президента США
5 березня, 04:15
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Трамп виступає перед Конгресом вперше з моменту інавгурації: основні заяви президента США

Софія Рожик

Президент США Дональд Трамп у середу, 5 березня, розпочав свій виступ перед Конгресом. Це перше його звернення до Палати представників та Сенату з моменту його інавгурації.

Раніше Трамп анонсував, що говоритиме про підсумки своєї роботи та озвучить плани на наступні 4 роки, серед питань – й війна в Україні. Які заяви президент США зробив перед Конгресом, передає 24 Канал.

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Які заяви зробив Трамп перед Конгресом

04:38, 05 березня

Трамп згадує про свої перші кроки на посаді, зокрема – про боротьбу з мігрантами та замороження міжнародної допомоги.

А також: 

  • перейменування Мексиканської затоки в американську;
  • впровадження англійської як офіційної мови у США;
  • заборону дистанційної роботи для службовців,
  • затвердження двох гендерів – чоловічого і жіночого.

04:25, 05 березня

Конгресмена-демократа Ела Гріна вивели із залу засідань через "порушення порядку". Він та інші депутати обурювалися першими заявами Трампа під час виступу.

04:20, 05 березня

"Америка повернулася", – з такої фрази Дональд Трамп почав свій виступ перед Конгресом. Він стверджує, що його команда досягла більше за 34 днів, ніж деякі адміністрації за 4 роки.

"Ми лише починаємо", – сказав політик.