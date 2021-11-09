Трамп влучив бейсбольним м'ячем дитині у голову: курйозне відео
Джерело:тікток loupastore27
З американським політиком Дональдом Трампом трапився курйозний інцидент. Він влучив бейсбольним м’ячем дитині у голову. Хоча, цілився він не надто сильно.
Цей випадок трапився під час візиту політика та його дружини на бейсбольний матч у місті Атланта, що у штаті Джорджія. Відповідне відео опублікували у тіктоці.
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Політика попросили про автограф
Місцеві підлітки побачили Трампа й захотіли взяти у нього автограф. Той перебував на верхній трибуні. Один з хлопчиків кинув політику бейсбольний м'яч. Він майстерно зловив його та поставив свій підпис. Цей процес супроводжувався оплесками від очевидців. Вони були у захваті від того, що президент погодився на таке прохання.
Далі політик прицілився й кинув м'яч назад. Проте дитині не вдалося його зловити. "Сувенір" влучив прямісінько у голову підлітку, що стояв поруч. Втім, хлопець не постраждав, з нього лише злетіла бейсболка.
Трамп влучив м'ячем дитині у голову: дивіться відео
Курйозні випадки з Трампом
- Раніше Трамп зробив неочікувану заяву. Він стверджував, що нокаутує Байдена "за секунди" на боксерському рингу, й припустив, що це міг би бути його найлегший бій. Після цього мережа вибухнула мемами.
- Влітку в мережі запідозрили, що американський політик надів штани задом наперед. Все через публікацію неякісної світлини Трампа зі з'їзду Республіканської партії. Втім, насправді з одягом все було гаразд.