Трамп влучив бейсбольним м'ячем дитині у голову: курйозне відео

З американським політиком Дональдом Трампом трапився курйозний інцидент. Він влучив бейсбольним м’ячем дитині у голову. Хоча, цілився він не надто сильно.

Цей випадок трапився під час візиту політика та його дружини на бейсбольний матч у місті Атланта, що у штаті Джорджія. Відповідне відео опублікували у тіктоці.

Читайте також Якщо це Трамп, скажіть, що я зайнятий, – Байден пожартував під час пресконференції

Політика попросили про автограф

Місцеві підлітки побачили Трампа й захотіли взяти у нього автограф. Той перебував на верхній трибуні. Один з хлопчиків кинув політику бейсбольний м'яч. Він майстерно зловив його та поставив свій підпис. Цей процес супроводжувався оплесками від очевидців. Вони були у захваті від того, що президент погодився на таке прохання.

Далі політик прицілився й кинув м'яч назад. Проте дитині не вдалося його зловити. "Сувенір" влучив прямісінько у голову підлітку, що стояв поруч. Втім, хлопець не постраждав, з нього лише злетіла бейсболка.

Трамп влучив м'ячем дитині у голову: дивіться відео

Курйозні випадки з Трампом