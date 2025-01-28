"Не відповідає військовим стандартам": Трамп заборонив трансгендерам служити в армії США

Президент США Дональд Трамп 27 січня підписав низку указів, які передбачають скасування політики різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) в армії. Вони зокрема запроваджують обмеження для трансгендерних військовослужбовців.

За текстом указу, що підписав Трамп, вираження гендерної ідентичності "не відповідає військовим стандартам". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які обмеження у армії запровадив Трамп

Трамп підписав низку документів, що скасовують політику різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) у армії США. Один документів визначає, що гендерна ідентичність, що не збігається зі статтю при народженні, "не відповідає військовим стандартам".

Згідно з указом, у військах також забороняється використання "вигаданих" займенників. Але в указі нічого не сказано про подальшу службу трансгендерних військових або про можливі механізми їхнього звільнення.

Як уточнює CNN, укази Трампа передбачають заборону на службу трансгендерів в армії США, скорочення фінансування військових програм DEI та відновлення на службі тих, кого раніше звільнили через відмову від вакцинації проти COVID-19.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи ці зміни, наголосив, що пріоритетом стане повна ліквідація DEI у військових структурах.

Крім того, один із підписаних указів вимагає, щоб у військових академіях розповідали, що "Америка та її основоположні документи залишаються найпотужнішою силою добра в історії людства".

Які наслідки матиме така політика Трампа щодо армії

Правозахисники б'ють на сполох через такі різкі укази нового президента США. Документи, які підписує Трамп, вважають незаконними.

Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що ключовим пріоритетом для його адміністрації є повернення трансгендерних людей назад у комірчину та взагалі з суспільного життя,

– заявив раніше в понеділок Джошуа Блок з Американської спілки захисту громадянських свобод.

Правозахисні організації стверджують, що у 1,3-мільйонній армії США близько 15 000 трансгендерів. Хоча офіційні особи кажуть, що їх усього кілька тисяч. Їх подальша доля в армії наразі невідома.

Раніше, під час свого першого президентського терміну, Трамп оголошував намір заборонити трансгендерам служити в армії, але на практиці лише припинив набір нових рекрутів, дозволивши чинним військовослужбовцям залишатися. Тоді Трамп назвав це "розладами", які коштують "величезних медичних витрат". Це рішення було скасоване Джо Байденом у 2021 році.