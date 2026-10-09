Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки дизелю на світовий ринок

Трамп провів телефонну розмову з Путіним та домовився щодо поставок мільйонів тонн російського дизельного палива на американський та світовий ринки.

Розмову з Путіним він назвав "надзвичайно успішною". Відповідний допис Трамп опублікував у Truth Social 9 жовтня.

Що сказав Трамп про домовленість з Росією

За словами Трампа, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – 1 мільйон тонн.

Також він заявив про плани постачання ще 3 мільйонів тонн, залежно від стану російських нафтопереробних заводів.

Трамп стверджує, що завдяки контролю над Ормузькою протокою та постачанню російського пального ціни на дизель у США та світі швидко знизяться.

Завдяки нашому ПОВНОМУ КОНТРОЛЮ над Ормузькою протокою та цій чудовій заяві щодо російської енергетики, ціни на дизельне паливо для американців, а власне й для всього світу, БУДУТЬ ЗНИЖУВАТИСЯ РЕКОРДНИМИ КІЛЬКОСТЯМИ І ШВИДКО! Зниження цін для американців, особливо для наших фермерів, ранчо та далекобійників, є моїм найбільшим пріоритетом. Це дуже важлива заява,

– заявив американський президент.

До слова, адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл", передавши левову частку активів групі інвесторів із Близького Сходу. Як зазначає The New York Times, ця багатомільярдна транзакція має на меті нібито знизити ціни на енергоносії та посилити зовнішньополітичні позиції США.