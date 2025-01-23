Ми сподіваємося, що Китай допоможе зупинити війну між Україною та Росією, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на підтримку Китаю у припиненні російсько-української війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа під час виступу на Економічному форумі в Давосі.

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Трамп висловився про відносини з Китаєм

Дональд Трамп заявив, що справедливі відносини між США та Китаєм є необхідними. За словами політика, що накопичений торговий дефіцит із Китаєм у 1,1 трильйонів доларів є неприйнятним.

Президент США також підкреслив роль Китаю у завершенні війни між Україною та Росією.

Ми сподіваємося, що Китай допоможе нам зупинити війну між Україною і Росією. Я згадав про це, до речі, під час телефонного дзвінка з президентом Сі. Сподіваюся, ми зможемо об'єднати зусилля і покласти цьому край,

– сказав Трамп.

До слова, під час виступу на економічному форумі Трамп також наголосив, що його майбутні дії матимуть позитивний вплив для всього світу. Так, президент США заявив, що хоче найближчим часом зустрітися з Путіним, аби зупинити війну в Україні.

Водночас деталей, коли може відбутися ця зустріч, Трамп поки що не надав.