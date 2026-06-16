Росія має укласти угоду: Трамп анонсував ще одну зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія має погодитися на укладення мирної угоди. Водночас він повідомив про заплановану зустріч із Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

Про це американський лідер повідомив під час двосторонньої зустрічі з еміром Катару.

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Президент Трамп переконаний, що Росія піде на поступки та укладе мирну угоду з Україною.

Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів між собою. [...] Те, що там відбувається, просто божевілля,

– сказав президент США.

За словами Трампа, аналогічний меседж він озвучив і Володимиру Путіну під час телефонної розмови, яка відбулась 14 червня. Також він додав, що між Путіним і Зеленським існує "велика неприязнь".

Зауважимо, що такі заяви американського політика можуть свідчити про можливу зміну підходу Вашингтона, який раніше вважав, що тиск на Україну є одним із інструментів досягнення поступок у війні та досягнення перемир'я.

Окрім того, американський лідер заявив, що Іран для нього відходить на другий план, а головною темою наразі стає врегулювання війни в Україні. Президент США має намір зробити все можливе для досягнення мирного врегулювання конфлікту.

Разом із тим Трамп повідомив, що провів "гарну зустріч" із Зеленським на полях саміту G7. Він додав, що планує ще одну зустріч із українським лідером пізніше у вівторок, 16 червня.

До слова, США відреагували на масований комбінований російський удар по Києву, зокрема руйнування Києво-Печерської лаври. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс наголосила, що удар зачепив не лише культурну спадщину, а й цивільну інфраструктуру міста.

Також вона додала, що удари по цивільних об'єктах і релігійних пам'ятках є неприпустимими та мають бути зупинені.