Ставка на Трампа – помилка Росії: як змінилась його риторика щодо України

Трамп у своїй соцмережі зробив репост допису блогерки Лумер про її інтерв'ю з Зеленським і написав: "Дуже добре". Спроби Росії впливати на США, її непоступливість, призвели до становища, коли лідер Штатів тепер робить більшу ставку на Україну і віру в її спроможності.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог-міжнародник Ярослав Божко, додавши, що це спостерігається не лише по цьому жесту з репостом інтерв'ю Лумер з українським президентом чи загалом її приїздом до України, а вже помітні інші маркери зміни риторики Вашингтона.

Пекельні санкції щодо Росії: шанси на їх введення високі

Надання Україні ліцензій для виготовлення ракет до систем ППО Patriot і різні інші аспекти, зокрема тема, пов'язана з можливістю ухвалення законопроєкту пам'яті покійного Ліндсі Грема про жорсткі санкції щодо Росії, зі слів політолога-міжнародника, свідчать про те, що настрої Трампа змінюються.

Розворот риторики Трампа ми бачимо не лише в цьому випадку. Ми це спостерігаємо останніх 1,5 – 2 місяці точно, і це більш критична щодо Росії позиція. Зокрема від Трампа прозвучала заява, що Україні треба допомогти. Якоюсь мірою в ракурсі подій минулого року вона виглядає доволі нечуваною,

– зауважив Божко.

Розмірковуючи над ймовірністю того, що американці ухвалять законопроєкт Грема і Блюменталя, політолог-міжнародник висловив переконання, що шанси на це доволі високі, якщо він буде винесений на розгляд.

Взагалі тут головне питання – це узгодження між партіями. За сам законопроєкт наразі є голоси і демократів, і республіканців, і навіть Грем на цьому наполягав, що голоси у Сенаті й Конгресі за нього є. Але паралельно існує дещо феноменальний поворот з тим, що згідно з планом Білого дому санкції мають бути розповсюджені й на країни, які підтримують Іран,

– уточнив Божко.

А це дещо змінює конструкцію, бо частина демократів доволі жорстко протестує проти дій США на Близькому Сході, і це може розколоти двопартійну тимчасову єдність. Тому доведеться шукати баланс. Адже нині саме з питання щодо Ірану позиція демократів і республіканців розходиться найбільше.

Трамп почав усвідомлювати те, що колись зрозумів Байден

Російські пропагандисти обурені тим, що американські блогери, які ще донедавна були лояльними до Росії, сьогодні приїжджають в Україну. Їм дуже не подобається й зміна риторики Трампа. Соловйов вже почав заявляти, що США ніякі не союзники Росії.

Це тому, що ставка на Трампа і була їх помилкою. Це була спроба грати зі значно сильнішим тигром, який не до кінця розумів те, що росіяни з ним робили. Але в мить, коли багато брехні відкрилися і США побачили, як Росія підтримувала Іран, який зараз є ключовим їхнім недругом на планеті, для американської сторони це був сигнал,

– пояснив Божко.

Ніякого перезавантаження відносин між Росією та США, з його слів, бути не може. Кремль зробив свій чіткий вибір. Цей вибір не є для Росії набиванням собі ціни чи якоюсь прикрою помилкою, яку американо-російська дипломатія може виправити.

Політолог-міжнародник наголосив, що цей факт уже розумів Байден, а Трамп під час другої каденції прийшов з уявленням, що це його попередник не зміг домовитися з Путіним, тому Росія себе так погано поводить. Але в підсумку Трамп приходить до того самого, до чого у свій час прийшов Байден, який теж починав з того, що, будучи держсекретарем в період Обами, допомагав проводити політику перезапуску відносин з Росією після війни у Грузії.

Але все одно Байден в підсумку прийшов до того, що це неоперабельна ситуація, що тут дипломатія вже не має сенсу. Точно так само і Трамп. Вони дуже різні за темпераментом, але колія історії, по якій вони їдуть, однакова,

– констатував Божко.

Про зміну настроїв у США: дивіться у відео