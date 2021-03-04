Трамп намагається повернутися до влади: знову може брати участь у виборах

Колишній президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість ще раз поборотись за крісло глави штатів у 2024 році. Однак втретє він це, найімовірніше, планує робити без віцепрезидента Майка Пенса.

Про це у виданні сказали із посиланням на оточення Трампа. Джерела – анонімні. Співрозмовники підкреслили, що колишнього віцепрезидента скоріш за все не буде у списку.

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Водночас вказується, що до літа 2023 року Трамп навряд чи публічно оголосить про наміри балотуватись на посаду.

Що кажуть у ЗМІ про спроби Трампа

За їхніми даними, в особистих бесідах із іншими представниками Республіканської партії заявив, що хоче мати поруч тих кандидатур, хто до кінця його підтримував. Він зважатиме на те, як вони поводились під час завершення його перебування у кріслі президента.

Трамп також обговорює кандидатури тих, хто найбільш вдало може замінити Майка Пенса. Цю інформацію підтвердило 3 джерела видання.

Яку кандидатуру розглядають

Раніше Пенс відмовився підтримати позицію Трампа щодо невизнання поразки на виборах та визнав перемогу Джо Байдена.

Тож радники Трампа пропонують йому, щоб потенційним віцепрезидентом був темношкірий або жінка. Вони запропонували на цю роль губернатора Південної Дакоти Крісті Ноем.

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