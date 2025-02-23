Чекав півтори години заради 10 хвилин зустрічі: поляки обурені розмовою Трампа та Дуди

Президент Польщі Анджей Дуда 22 лютого зустрівся з лідером США Дональдом Трампом. У мережі кажуть, що йому довелося півтори години чекати на американця.

Розмова політиків тривала близько 11 хвилин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на naTemat.pl.

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Чому поляки обурені зустріччю Трампа та Дуди

Зустріч Дональда Трампа з Анджеєм Дудою мала початися о 13:30 за місцевим часом. Однак, нібито розпочалася зі значним запізненням через те, що президент США затримався у Білому домі.

Внаслідок цього замість запланованої години розмови відбулося лише 11 хвилин зустрічі. Після неї Трамп виступив з офіційною промовою та привітав президента Польщі, зазначивши, що на виборах за нього голосували американці польського походження.

Користувачі соцмереж обурені такою короткою розмовою Трампа та Дуди: "Трамп сміється разом з Путіним в обличчя Польщі, Європі та всьому демократичному світу". Дехто з них навіть переконаний, що американський лідер зневажає польського президента.

Зокрема, в X можна знайти безліч несхвальних відгуків про зустріч політиків: "Як можна дозволити себе так принижувати й весь народ одночасно! Ганьба!", "Він вас проігнорував, а ви щасливі", "На публікацію цих дописів пішло більше часу, ніж на саму зустріч".

Однак, сам президент Польщі позитивно оцінив розмову з лідером США. Зокрема, Дуда заявив, що йому було приємно, коли Трамп згадав про його присутність в залі та про американців польського походження.

"Неможливо уявити, щоб Анджей Дуда, який називав себе другом Трампа, який сам казав, що зустрічався з Трампом 11 разів, так поводився сьогодні, без коментарів", "Президент Анджей Дуда ходив з кутка в куток по кімнаті 1,5 години та чекав, поки Трамп прийде на домовлену ним зустріч. Це "велика дружба" між Дудою і Трампом", – обурюються користувачі.

Втім, Дуда зазначив, що Трамп має й інші обов'язки й, попри те, що є багато тем, які потрібно обговорити, президент Польщі сказав, що задоволений зустріччю. А також додав, що президент США намірений завітати до Польщі.