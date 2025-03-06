Трамп вимагає у ХАМАС негайно повернути всіх заручників і тіла, інакше – "пекельна розплата"

Президент США Дональд Трамп закликає ХАМАС відновити умови угоди про припинення вогню та повернути Ізраїлю заручників та тіла загиблих. В іншому випадку бойовики отримають нищівну відповідь.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа в соцмережі Truth.

Дивіться також Ізраїль може відновити бойові дії вже найближчими днями: кому це вигідно

Трамп зробив останнє попередження ХАМАСу

Після спілкування з колишніми заручниками ХАМАСу американський президент звернувся до керівництва бойовиків із закликом повернути живих та загиблих ізраїльтян.

Дональд Трамп також зазначив, що відправляє Ізраїлю все необхідне, аби бійці країни "завершили роботу". Мається на увазі, що Ізраїль за допомогою США може продовжити ліквідацію бойовиків.

Жоден член ХАМАСу не буде в безпеці, якщо ви не зробите, як я кажу. Це останнє попередження! Для керівництва зараз настав час залишити Газу, поки у вас ще є шанс… Прийміть розумне рішення. Звільніть заручників зараз, інакше пізніше буде пекельна розплата,

– написав Трамп.

Президент США також пообіцяв, що жителі Палестини матимуть "прекрасне майбутнє", але тільки якщо лідери ХАМАСУ відпустять заручників та повернуть тіла.

До слова, політики Сполучених Штатів ведуть з бойовиками таємні перемовини про повернення американських заручників. Розмова сторін відбувається вперше з 1997 року, коли США визнали ХАМАС терористичним угрупуванням.