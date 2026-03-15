Дрони перехоплювачі – українська технологія: Зеленський відповів на докори Трампа до Байдена

Президент США Дональ Трамп каже, що Джо Байден давав забагато зброї Україні, а тому у США та не вистачає зброї на Іран. Зеленський прокоментував ці заяви.

Про це Зеленський сказав в ефірі CNN.

Що каже Зеленський про допомогу США?

На запитання журналіста Зеленський зазначив, що не знає напевне, як Трамп ставиться до нього, але, за його словами, українські дрони-перехоплювачі потрібні США.

Трамп заявляє, що нестача зброї США пов'язана з тим, що Джо Байден давав Україні забагато зброї.

Зеленський прокоментував це і підкреслив, що дрони-перехоплювачі – українська технологія, і США не давали жодного такого дрона.

Якщо ми говоримо, як закрити небо, то ми дали те, що у нас є, чого немає в США, або у наших європейських партнерів,

– пояснив Зеленський стосовно української пропозиції з дронами-перехоплювачами.

Президент України заявив, що країни Близького Сходу мають більше ракет Patriot, ніж отримувала Україна від США та Європи впродовж усього періоду війни з Росією.

Причина дефіциту, за його словами, у тому, що країни Перської затоки використовують забагато ракет проти дешевих дронів Ірану.

