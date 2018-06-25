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Трамп і Путін говоритимуть про реалізацію політичної частини "Мінська-2", – експерт

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Трамп і Путін збираються зустрітися в липні
Трамп і Путін збираються зустрітися в липні / Фото з відкритих джерел

Від зустрічі Трампа і Путіна не варто очікувати багато. Це буде зустріч заради зустрічі з метою показати, що підтримується мінімальний переговорний рівень. Але домовленості між США і РФ є.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Снєгирьов наголошує, що Трамп і Путін говоритимуть не тільки про Україну, а, в першу чергу, про Іран, Сирію, КНДР. Зокрема, розповідає експерт, попри те, що переговорний формат Волкер-Сурков ніби заморожений, є подвижки по Сирії – це вивід іранського збройного контингенту. Це свідчить про те, що Росія пішла на поступки США.

По Україні між США і РФ є домовленості. Якщо Волкер і Сурков півтора року зустрічалися, отже, були причини. І вони підготували певний майданчик для зустрічі Трампа і Путіна. Хоча миротворчої місії, певно, не буде. Розмова йтиме про реалізацію політичної частини "Мінська-2". Але Трамп змушений зберігати обличчя. Тим більше після заяв Волкера, що США не підтримають російський план введення миротворців. Певна інтрига є,
– зазначив Дмитро Снєгирьов.

Експерт також звернув увагу на те, що зараз на Донбасі знизилася інтенсивність збройного протистояння. І це, на його думку, пов’язано не тільки з проведенням у Росії Чемпіонату світу з футболу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп допустив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися в липні. Про це повідомляє Bloomberg. 21 червня у Білому домі підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джон Болтон збирається відвідати Москву наступного тижня. Там він обговорить майбутню зустріч очільника Білого дому з президентом РФ Володимиром Путіним.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Дональд Трамп Володимир Путін Миротворчий контингент Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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