22:28
23 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-12°C
1°C -12°C
  • субота
    2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін
Вєсті Кремля
23:54, 22 березня
Вєсті.UA. Саб-Зіро проти Порошенка. Допомога друзів високопосадовців
Вєсті.UA
21:14, сьогодні
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Трамп підписав закон про бюджетне фінансування США, який передбачає чималу допомогу Україні

350 Читать новость на русском
Трамп підписав закон про бюджет США, який передбачає чималу допомогу Україні
Трамп підписав закон про бюджет США, який передбачає чималу допомогу Україні / фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 23 березня, президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджетне фінансування США розміром $1,3 трлн, який також передбачає 620 мільйонів доларів допомоги для України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Читайте також: Трамп наблизився до "війни" з Китаєм

Церемонія підписання відбулася в Білому домі.

Таким чином, Конгрес США і глава Білого дому уникнули повторення урядового "шатдауну", який міг настати в черговий раз через відсутність затвердженого бюджету для країни на поточний фінансовий рік.

Згідно з законом Україні планується виділити 420,7 мільйонів доларів допомоги по лінії Державного департаменту, а також 200 мільйонів доларів – в межах фінансування Пентагону.

Нагадаємо, за декілька годин до підписання закону, Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість накласти вето на закон, який виділяє понад 620 млн дол. фінансової допомоги Україні.

Теги: Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Мегаміста: магніт для людей та грошей
сьогодні, 21:58 Мегаміста: магніт для людей та грошей
Андрій Доценко 126
Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
сьогодні, 19:00 Как бунт в русском городке может привести к свержению Путина с престола
2874
З-під матрацу – на благо своє та економіки: що корисно знати про корпоративні облігації
сьогодні, 18:01 З-під матрацу – на благо своє та економіки: що корисно знати про корпоративні облігації
Яніна Ткачук 307
В яких регіонах України святкувати Великдень найдешевше: дані науковців
сьогодні, 17:02 В яких регіонах України святкувати Великдень найдешевше: дані науковців
691
У Савченко высокие покровители и уже очень давно
сьогодні, 17:02 У Савченко высокие покровители и уже очень давно
Блог Соцмережі 5960
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук