Трамп підписав закон про бюджетне фінансування США, який передбачає чималу допомогу Україні

У п'ятницю, 23 березня, президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджетне фінансування США розміром $1,3 трлн, який також передбачає 620 мільйонів доларів допомоги для України.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Церемонія підписання відбулася в Білому домі.

Таким чином, Конгрес США і глава Білого дому уникнули повторення урядового "шатдауну", який міг настати в черговий раз через відсутність затвердженого бюджету для країни на поточний фінансовий рік.

Згідно з законом Україні планується виділити 420,7 мільйонів доларів допомоги по лінії Державного департаменту, а також 200 мільйонів доларів – в межах фінансування Пентагону.

Нагадаємо, за декілька годин до підписання закону, Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість накласти вето на закон, який виділяє понад 620 млн дол. фінансової допомоги Україні.