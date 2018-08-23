Трамп вважає, що "виконав велику роботу" і тому американці стануть бідними без нього

Дональд Трамп вважає, що йому не можуть оголосити імпічмент, бо він "виконав велику роботу" і це призведу до обвалу економіки.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News 23 серпня.

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Журналістка поцікавилася, чи може тема імпічменту бути піднята після листопадових довиборів у Конгрес, якщо демократи отримають більшість.

Не знаю, як можна оголошувати імпічмент тому, хто виконав велику роботу,

– заявив Трамп.

Він поставив собі в заслугу зростання економіки і скорочення податкового навантаження. На його думку, якби президентом стала Хілларі Клінтон, економіка пішла б вниз. "Якщо мені оголосять імпічмент, ринок обвалиться, думаю, всі стануть дуже бідними", – сказав Трамп.

Нагадаємо, екс-адвокат президента США Майкл Коен також погодився на співпрацю зі слідством у справі про розслідування потенційних зв'язків штабу Трампа з Росією.