Трампа більше розчарувало блокування у твітері, ніж перемога Байдена

45 президент США Дональд Трамп програв президентські вибори 2020 року. Однак куди більше він засмутився проблемою щі своїми полями для гольфу і через блокування у твітері.

Щонайменше, так вважає Мері Трамп – племінниця вже колишнього глави Білого дому. Про це авторка книги "Занадто багато і завжди мало: Як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину у світі" розповіла журналістам.

Нагадаємо "Занадто популярний": Трамп заборонив республіканцям використовувати його ім'я для збору коштів

Найбільше розчарування Трампа – не поразка на виборах

Мері Трамп – клінічна психологиня за фахом – написала про Дональда Трампа дуже критичну книгу. Коментуючи її журналістам, жінка наголосила, що Трамп "не дбав про політику".

Думаю, блокування у твітері й відмова PGA (Асоціації професійних гравців гольфу США – 24 канал) проводити турнір на його полях – ймовірно, були найгіршими подіями у його житті за останні 4 роки,

– сказала племінниця 45 президента.

І додала, що, власне, блокування у твіттері Трампа засмутило значно більше, аніж поразка на виборах Джо Байдену.

Нагадаємо, компанія Twitter назавжди заблокувала обліковий запис Дональда Трампа на початку січня "через ризик подальшого підбурювання до насильства". Це сталося після заворушень у Вашингтоні 6 січня, які влаштували трампісти.

Мері Трамп також розповіла, що Дональда Трампа дратувала процедура імпічменту, яку розпочали демократи. Але люди, які його знають близько, можуть запевнити, що реакція на рішення PGA у Трампа була геть на іншому емоційному рівні.

Тим часом в Україні У Миколаєві обурились меморіальною дошкою диригентці через схожість із Трампом

Книга Мері Трамп опублікована у 2020 і вже розійшлася тиражем у понад мільйон примірників. Жінка судиться зі своїм дядьком через шахрайство: мовляв, її обдурили з десятків мільйонів доларів спадщини.