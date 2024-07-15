Вплине і на Байдена: як замах змінить рейтинг Трампа

У Пенсильванії 13 липня було вчинено замах на життя Дональда Трампа. Ця подія може вплинути на його шанси стати майбутнім президентом США.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зазначивши, що спроба вбити Трампа значно вплине на його рейтинг на виборах. Він, однозначно, зросте.

Дивіться також Після того, як його ледве не вбили, Трамп анонсував новий публічний захід

Замах на Трампа

Уріель Епштейн вважає, що у передвиборчій кампанії команда Трампа буде використовувати замах на його життя, щоб вплинути на рішення виборців. На світлинах після інциденту кандидат від республіканців із кров'ю на обличчі виглядає рішучою та сильною людиною.

Я надіюсь, що демократи зрозуміють, що вести передвиборчі перегони із Джозефом Байденом вони не зможуть. Адже цей замах вплине і на нього,

– сказав він.

За словами виконавчого директора, демократичній партії доведеться знайти когось на заміну Байдена. Ті американці, які не вирішили за кого голосувати, через останні події, можуть віддати перевагу Трампу.

Епштейн підкреслив, що будь-яке насильство у політичній сфері є небезпечним. Його необхідно засуджувати та не допускати.

Інші замахи в історії США

Загроза життю політика не є чимось винятковим у США. Уже був випадок, коли до колишньої спікерки Палати представників додому прийшов вбивця. Жінки там не було, але він ледь не вбив її чоловіка.

Уріель Епштейн зазначив, що реакція у суспільстві США на ці два замахи була різною. Зараз всі засуджують такі дії, а колись насміхались.

Тоді сам Трамп та його син знущались з постраждалого чоловіка, коментуючи цю подію із гумором,

– наголосив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Він підкреслив, що насилля проти будь-кого має бути неприйнятним та каратися законом.