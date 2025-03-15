Трамп випадково отримав по обличчю мікрофоном: курйозне відео
- Дональда Трампа випадково вдарили мікрофоном під час спілкування з журналістами.
- Трамп відреагував з гумором, зазначивши, що інцидент стане "великою новиною".
Президент США Дональд Трампа знову втрапив у курйозний випадок. Під час спілкування з журналістами його випадково вдарили мікрофоном.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Fox News.
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Трампа вдарили по обличчю: як це було
Журналістка преспулу Білого дому випадково вдарила мікрофоном в обличчя президенту США, коли він слухав питання іншої представниці преси про Сектор Гази. Трампу, вочевидь, це не дуже сподобалося, проте він зібрався і відповів з гумором.
Трамп заявив, що кореспондентка щойно змогла "прорватися на телебачення" та "зробити велику новину". "Ви це бачили?", – сказав він.
Трампа вдарили мікрофоном: дивіться відео
До слова, Трамп часто любить "пожартувати". Нещодавно президент США сказав, що обіцяючи завершити війну за 24 години він "висловився дещо саркастично". "Насправді я мав на увазі, що прагну розв'язати це питання, і вірю, що мені це вдасться", – додав Трамп.