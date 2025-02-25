Укр Рус
24 Канал Новини світу Петербурзькі козаки збираються повторно присвоїти Трампу звання осавула
25 лютого, 18:07
1

Петербурзькі козаки збираються повторно присвоїти Трампу звання осавула

Софія Рожик
Основні тези
  • Петербурзькі козаки хочуть повернути Дональду Трампу звання осавула, яке він вперше отримав у 2016 році за намір покращити відносини з Росією.
  • Козаки сподіваються на вихід США з НАТО та співпрацю з Росією.

У російському Санкт-Петербурзі козаки заявили, що хочуть повернути президенту США Трампу звання осавула. Вперше ним американський політик "став" у 2016 році.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ. 

Дивіться також "Пацани гинули, щоб під амерів прогнутись": росіяни шоковані пропозицією Путіна США щодо металів

У Росії сподіваються, що США вийдуть з НАТО 

У 2016 році Трамп збирався зменшити фінансову підтримку НАТО та хотів покращити відносини з Росією. 

Саме через це російські козаки вирішили йому "віддячити" званням осавула.

Втім, через 2 роки президент США зробив декілька антиросійських заяв, тому у Росії заявили, що помилилися, і "ганебно" позбавили його цього звання. 

Чи повертати до своїх лав Трампа, козаки вирішуватимуть остаточно у травні.

Якщо буде можливість, ми обов'язково вручимо йому іменну шашку ручної роботи, у нас є чудові ковалі, 
– заявив петербурзький отаман.

Він також висловив сподівання, що США вийдуть з НАТО та нададуть перевагу співпраці з Росією, а не з Євросоюзом.