Петербурзькі козаки збираються повторно присвоїти Трампу звання осавула
- Петербурзькі козаки хочуть повернути Дональду Трампу звання осавула, яке він вперше отримав у 2016 році за намір покращити відносини з Росією.
- Козаки сподіваються на вихід США з НАТО та співпрацю з Росією.
У російському Санкт-Петербурзі козаки заявили, що хочуть повернути президенту США Трампу звання осавула. Вперше ним американський політик "став" у 2016 році.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.
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У Росії сподіваються, що США вийдуть з НАТО
У 2016 році Трамп збирався зменшити фінансову підтримку НАТО та хотів покращити відносини з Росією.
Саме через це російські козаки вирішили йому "віддячити" званням осавула.
Втім, через 2 роки президент США зробив декілька антиросійських заяв, тому у Росії заявили, що помилилися, і "ганебно" позбавили його цього звання.
Чи повертати до своїх лав Трампа, козаки вирішуватимуть остаточно у травні.
Якщо буде можливість, ми обов'язково вручимо йому іменну шашку ручної роботи, у нас є чудові ковалі,
– заявив петербурзький отаман.
Він також висловив сподівання, що США вийдуть з НАТО та нададуть перевагу співпраці з Росією, а не з Євросоюзом.