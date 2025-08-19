Трамп отримав у подарунок від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева клюшку для гольфу. Президент США записав відео з подякою.

Трамп заявив, що дуже цінує цей подарунок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на організацію "Об'єднані гольфом".

Дивіться також Трамп пояснив, чому не зателефонував Путіну перед європейськими лідерами

Трамп отримав у подарунок клюшку від військового ЗСУ

Трамп подякував Констянтину Картавцеву за клюшку. Відео з подякою президента США опублікувала організація "Об'єднані гольфом", яка допомагає у реабілітації ветеранів за допомогою гольфу.

Трамп записав відео з подякою з Овального кабінету та похвалив Картавцева за його прогрес у грі в гольф.

Костянтине, передусім я щойно подивився ваш удар. Я добре знаюся на гольфі, і ваш удар чудовий, він має гарний вигляд. І ви дуже скоро станете дуже хорошим гольфістом,

– сказав Трамп.

Він зазначив, що розуміє, що подарунок був зроблений з любов'ю і дуже його цінує.

Трамп зазначив, що Україна – велика країна, яку він та президент Зеленський намагаються відродити.

Щоразу, коли забиватиму м’яч, думатиму про вас,

– заявив Трамп.

Трамп дякує Картавцеву за клюшку: дивіться відео

Якими подарунками обмінялися делегації у Вашингтоні?

Президентові США Зеленський передав клюшку для гольфу від молодшого сержанта ЗСУ Костянтина Картавцева. Воїн втратив ногу на початку повномасштабного вторгнення, рятуючи побратимів.

Американський президент натомість подарував Володимиру Зеленському символічні ключі від Білого дому.