У Криму ліквідували начальника штабу Чорноморського флоту Росії: як це вплине на ворога

У Севастополі 13 листопада вибухнув автомобіль, у якому перебував капітан Чорноморського флоту Росії Валєрія Транковського. Це відчутна втрата для ворога, адже замінити офіцера керівної ланки не так просто.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він також припустив, чи знайдуть росіяни заміну Транковському, передає 24 Канал.

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Як вплине смерть Транковського на російський флот

Коментуючи смерть Транковського, Плетенчук зауважив, окупант входив до старшого офіцерського складу. Росіянин обіймав посаду керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії. Фактично, на ньому трималося організаційне ядро, адже начальник штабу керує всіма процесами.

Командувач ухвалює рішення, має якусь стратегію чи тактику, але вся штабна робота лежить саме на начальнику штабу. Можна сказати, що ця людина фактично незамінна,

– наголосив Плетенчук.

Представник ВМС додав, що звісно, є офіцери, які можуть замінити начальника та вдатися у курс справ, проте вони не мають того досвіду.

Що стосується того, хто може замінити Транковського, то Плетенчук вважає, що охочих може бути дуже багато, адже це відкриває шлях до майбутньої посади – командира. Втім, людина повинна мати відповідний рівень підготовки та навичок, і саме з цим у росіян може виникнути проблема.

"Враховуючи, що в російській армії досі має велике значення підлабузництво, корупційна складова, то такі посади можуть переходити до тих людей, які не є професіоналами", – додав Плетенчук.

Резюмуючи підрив Транковського, речник ВМС наголосив, що такі випадки є позитивними для України. По-перше, загинув дійсно керівник високого рівня, а по-друге – це і сигнал для ворога.