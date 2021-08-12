Це гарантує Україні безпроблемну осінь, – Фурса про подарунковий транш МВФ

Міжнародний валютний фонд подарує Україні 2,7 мільярда доларів. Ці гроші, звісно, не зроблять Україну багатою. Однак вони дуже потрібні, адже полегшать осінній період.

Річ у тім, що саме у вересні Україна повинна погасити борги. Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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"Вони (гроші – 24 канал) нам дуже допоможуть. Звісно, ці 2,7 мільярда доларів не зроблять нас щасливими і багатими назавжди. Однак це справді гарантує нам безпроблемне проходження вересневих виплат", – запевнив Фурса.

Сума виплат сягає приблизно 3 мільярдів доларів.

За словами Фурси, наразі цей транш розв'язує головні проблеми:

дефіцит бюджету;

проблему пікових виплат.

Чи буде нам достатньо до кінця року (допомоги МВФ – 24 канал), щоб утворити фінансову подушку – це інше питання. Наразі ці гроші гарантують безпроблемну осінь,

– підсумував Фурса.

Фурса про подарунок Україні від МВФ: дивіться відео

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