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      Транш від МВФ: коли Україна отримає 5 мільярдів доларів

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      Коли Україна отримає 5 мільярдів доларів траншу від МВФ / Getty Images

      Україна узгодила з Міжнародним валютним фондом межі доходів держбюджету на 2020 рік. Як зазначив новопризначений міністр фінансів Сергій Марченко, Мінфін розраховує отримати від МВФ до 5 мільярдів доларів.

      Україна сподівається отримати транш до кінця 2020 року, сказав Марченко в ефірі одного з українських каналів.

      До теми Україна невдовзі підпише з МВФ програму розширеного фінансування, – Зеленський

      Міністр фінансів додав, що для отримання кредиту розширеного фінансування EFF від МВФ необхідно:

      • узгодити технічно меморандум;
      • ухвалити у Верховній Раді останній пакет законів – про банки й зміни до держбюджету-2020.

      Ми сподіваємося, що до кінця 2020 року отримаємо від МВФ додатково до 5 мільярдів доларів до бюджету. Це ми зафіксували, і це, можна сказати, основні положення,
      – зазначив Марченко.

      Все, що потрібно знати про транш від МВФ

      • 7 грудня 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення ще має затвердити Рада директорів МВФ. Також воно залежить від виконання з боку України низки невідкладних дій.
      • У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.
      • Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.

      Чому транш МВФ такий важливий для України: дивіться відео

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: YouTube Ринок землі Бюджет Долар Банки Верховна Рада Гроші МВФ Транш МВФ Новини України
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