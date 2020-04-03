Транш від МВФ: коли Україна отримає 5 мільярдів доларів
Україна узгодила з Міжнародним валютним фондом межі доходів держбюджету на 2020 рік. Як зазначив новопризначений міністр фінансів Сергій Марченко, Мінфін розраховує отримати від МВФ до 5 мільярдів доларів.
Україна сподівається отримати транш до кінця 2020 року, сказав Марченко в ефірі одного з українських каналів.
До теми Україна невдовзі підпише з МВФ програму розширеного фінансування, – Зеленський
Міністр фінансів додав, що для отримання кредиту розширеного фінансування EFF від МВФ необхідно:
- узгодити технічно меморандум;
- ухвалити у Верховній Раді останній пакет законів – про банки й зміни до держбюджету-2020.
Ми сподіваємося, що до кінця 2020 року отримаємо від МВФ додатково до 5 мільярдів доларів до бюджету. Це ми зафіксували, і це, можна сказати, основні положення,
– зазначив Марченко.
Все, що потрібно знати про транш від МВФ
- 7 грудня 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення ще має затвердити Рада директорів МВФ. Також воно залежить від виконання з боку України низки невідкладних дій.
- У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.
- Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.
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