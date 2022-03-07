Підлий напад Росії та спроба захопити Україну вже завдали нам великих збитків. Після неминучої поразки ворогу доведеться не лише роками жити в ізоляції, а й відповідати за свої вчинки.

ЗСУ нищать та забирають техніку окупантів на мільярди доларів. Натомість ворог не може відповісти нічим іншим, аніж руйнацією цивільної інфраструктури, адже відкритий бій для тисяч російських "бійців" став останнім нетривалим спогадом в житті.

Цікаво Ворог планує активізувати авіацію, аби завдати ракетно-бомбові удари по великих містах, – ЗСУ

Пошкодження доріг

Як розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, ворог вже завдав серйозних збитків транспортній інфраструктурі, але Україні не доведеться відновлювати її самотужки.

На кінець минулого тижня завдані збитки виключно транспортної інфраструктури складали понад 10 мільярдів доларів. Але оскільки Україна зараз захищає весь цивілізований світ, то й відновлювати все ми будемо не самостійно,

– запевнив Кубраков.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.