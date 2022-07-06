Росія "лякає" країни Балтії повною забороною на ввезення та вивезення товарів через Калінінград

Росіяни вже вкотре вирішили дати "свою відповідь" на санкції. Як завжди, вона виявилася вкрай кумедною.

Раніше Литва заборонила транзит підсанкційних товарів у Калінінград через свою територію, нагадує 24 канал. Росіяни не вигадали нічого іншого, як помахати руками та провести військові навчання. Литва залишилася непохитною та не повелася на блеф росіян, заявивши, що перебуває у постійному контакті з НАТО, членом якого є. Оскільки вмовляння Німеччини ще більше укріпили рішучість Литви, росіяни вирішили погрожувати "аналогічними заходами".

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Смішні погрози росіян

Очільник Калінінградської області вирішив полякати Європу. Він заявив, що Росія збирається взагалі заборонити ввезення та вивезення товарів у Калінінградську область через країни Балтії.

За його словами, якщо Литва не піде на поступки, то росіяни взагалі перестануть возити товари в Калінінград через країни Балтії. Вони навіть заявляють про те, що "повністю знищить транспортний комплекс країн Балтії".

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія збиралася піти на поступки окупантам та навіть почала готувати документ, який би дозволяв возити у Калінінград підсанкційні товари.

Дипломати Литви одразу заявили про неприйнятність такого кроку та заявили, що у разі прийняття такого документа будуть подавати на Єврокомісію до суду. Литва твердо переконана: будь-які поступки окупантам лише заохотять їх до агресії, і країну, яка розуміє виключно позицію сили, потрібно затискати новими санкціями, а не знімати чи послабляти чинні обмеження.

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