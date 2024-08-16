Одна з ключових газових артерій: наскільки Росії важлива станція у Суджі

Попри бойові дії Україна та Росія планують продовжити транзит газу до ЄС через газовимірювальну станцію "Суджа" в Курській області. Про це повідомляє видання Bloomberg. Однак випадкове пошкодження станції може призупинити постачання газу. Для Росії ця станція надзвичайно важлива.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив голова Центру політичних студій Доктрина Ярослав Божко, зауваживши, що завдяки продажу газу Росія поповнює свій бюджет.

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Мільярдний дохід для Росії

Божко зазначив, хоча й Росія в першу чергу торгує нафтою, а не газом, але навряд чи стане позбавляти себе 5 – 7% доходу в такій критично важкій для себе ситуації, коли вона 40% свого бюджету витрачає на війну проти України.

Ця станція одна з ключових газових артерій, яка сполучає Росію з Європою. Якщо Росія вирішить відрізати себе від ЄС, то втратить набагато більше доходів, ніж Україна. Ті доходи, які Україна отримує за транзит газу – копійки на тлі мільярдних прибутків, які надходять в Росію за продаж цього газу,

– пояснив Божко.

Зі слів експерта, наразі є питання, чи буде Росія настільки сильно ризикувати великими продажами енергоносіїв. Адже продаж цього газу в Китай чи Індію поки що лише в перспективі, бо ще не готовий газопровід, через який можна було б транспортувати в ці країни газ в більшому обсязі. Такі великі інфраструктурні проєкти ще незавершені.