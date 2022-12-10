Не потрапляймо в неї, – литовський президент попередив про пастку, яку готує Білорусь

Білорусь запропонувала перевозити українське зерно через свою територію. Однак ця пропозиція – пастка.

Таку думку висловив президент Литви Ґітанас Науседа. Про пропозицію Білорусі повідомили в ООН 10 грудня.

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Литовський президент попередив про пастку, яку готує Білорусь

Науседа зазначив, що пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою вийти з-під санкцій.

Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до портів Балтії. Це пастка. Не потрапляймо в неї,

– наголосив президент Литви.

Українське зерно може їхати через Білорусь

В ООН розповіли, що Білорусь запропонувала транспортувати українське зерно через свою територію. Про це стало відомо після зустрічі Генерального секретаря Антоніу Гутерріша із заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрія Амбразевича.

Останній запевнив, що його країна без попередніх умов погодиться на транзит українського зерна до портів Литви, звідки воно продовжить свій шлях.

Водночас Амбразевич вирішив спробувати пролобіювати інтереси країни. Під час зустрічі з Гутеррішем він повторив прохання уряду своєї держави. Мовиться про можливість експортувати добрива. Нагадаємо, що відповідна опція наразі перебуває під санкціями.