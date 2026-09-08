"Мирний план", який привезли 7 вересня 2026 року до Києва, "посередники", які нарешті доїхали туди, це відвертий знущання з боку злочинця, який поки що безкарно продовжує свої злочини. Про це пише Андрій Піонтковський.

Який план Віткофф та Кушнер привезли до Києва?

За цим планом українські війська залишають контрольовану ними територію Донбасу, а російські війська... обіцяють туди не входити. Крім того, Україна переписує під диктовку Москви свою Конституцію, різко скорочує свої збройні сили і накладає законодавчі обмеження на свою зовнішньополітичну діяльність. Коротше, самоліквідується як незалежна держава.

То чому ж Зеленський не спустив зі сходів цих двох негідників, а навпаки, зовні цілком дружелюбно спілкується з ними? Та тому що це частина загальної стратегії – України, Європи, проукраїнського крила адміністрації США (Рубіо, Реткліфф, Бессант) – щодо нейтралізації мудака, що засів у Білому домі.

Операцію "DADDY" з обволікання Трампа було розпочато генсеком НАТО Марком Рютте буквально за години після катастрофічної зустрічі Зеленського з Трампа 28 лютого 2025 року. У результаті наші американські друзі гарантовано забезпечують Україну висококласною розвідувальною інформацією та американською зброєю, яку оплачують європейські друзі України.

Але ні ті, ні інші неспроможні чинити такий тиск на нашого супротивника, щоб змусити його капітулювати.

Хто зможе нейтралізувати Путіна?

Проте, ми маємо ще одного потенційного могутнього союзника, від якого наш проклятий ворог залежить повністю і цілком.

І ця Велика Держава (Китай) третій місяць поспіль подає нам і всьому світу сигнали, що вона готова повторити свій історичний маневр 1972 року, що зумовив поразку СРСР у Третій світовій війні (холодній).

І третій місяць я майже кожен день і майже поодинці буквально кричу про це, намагаючись докричатися передусім до українських Кісінджера 2026 (Сибіги) та Ніксона 2026 (Зеленського).

Але вчора невідомий доброзичливець прислав мені коротенький кліп, який переконав мене, що я, здається, вже докричався.