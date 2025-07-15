У Донецькій області обмежать рух транспорту на трасі через російські атаки дронами

На трасі Краматорськ – Добропілля вводиться тимчасове обмеження для громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху цивільних транспортних засобів. Таке рішення прийняли у зв'язку зі збільшенням російських обстрілів FPV-дронами.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

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Обмеження руху транспорту на Донеччині

Філашкін повідомив про тимчасове обмеження для громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху цивільних транспортних засобів на ділянці Краматорськ – Сергіївка – Андріївка – Добропілля автомобільної дороги загального користування державного значення Т-05-14 Добропілля – Лиман км 5+850 – км 49+615. Таке обмеження ввели з 16 липня 2025 року.

Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні Ради оборони області. Воно пов'язане зі збільшенням кількості обстрілів FPV-дронами зазначеної ділянки дороги,

– пояснив очільник Донецької ОВА.

Він додав, що правоохоронці та профільні служби будуть здійснювати контроль за особливим режимом в'їзду-виїзду на цю ділянку дороги.

За даними поліції Донеччини, за добу 14 липня росіяни завдали 2 900 ударів по лінії фронту й житловому сектору області. Двоє людей загинули, а десятеро постраждали.