Траса Миколаїв – Нова Одеса під контролем ЗСУ

Українські військові повністю контролюють трасу з Миколаєва до Нової Одеси. Для людей забезпечено безпечний проїзд.

Перед Новою Одесою на проїзній частині лежать дерева

Про це заявили українські військові, які контролюють трасу Миколаїв – Нова Одеса. Разом з тим, водіїв попередили про блокпост неподалік Нової Одеси.

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Зокрема, на 196-у кілометрі на дорозі перед Новою Одесою на проїзній частині лежать дерева. Територіальна оборона виставила їх для безпеки.

За попередньою інформацією, дерева ніхто не прибрав. Тому водіїв закликають не перевищувати швидкість та бути уважними.

Зауважимо, що ворог здійснює обстріли на Миколаївщині. Окупанти завдали авіаудару по школі в Миколаєві, внаслідок чого вже загинуло четверо людей.

У понеділок, 14-го березня, російські війська обстріляли Снігурівку на Миколаївщині, через що загинула одна людина. Також пошкоджено 30 будинків та ще 11 повністю знищили.

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