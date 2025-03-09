Ситуація на фронті вже тривалий час залишається складною. Покровський напрямок є одним із найгарячіших.

Речника ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що окупанти намагались взяти під контроль трасу "Покровськ – Костянтинівка". Про це пише 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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Українські сили їх відбили

За словами речника, наразі загроза для траси є, але ЗСУ змогли контратакувати. Загарбники намагались взяти її під вогневий і фізичний контроль.

На деякий час вийшло щодо вогневого. Після часткової контратаки українських сил і вогневий контроль відбили,

– пояснив він.

Траса не перерізана, однак пересуватись нею все одно доволі ризиковано. Трегубов ще раз наголосив, що ворог не зміг взяти її під контроль та не досягнув цілі.

Російські війська продовжують атакувати по всій лінії фронту. Протягом доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксовано на Курському, Покровському та Лиманському напрямках.