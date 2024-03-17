Маршрутка з людьми вилетіла з траси на Дніпропетровщині: що відомо про кількість жертв

На трасі Дніпро – Павлоград сталася моторошна аварія. На жаль, внаслідок ДТП є загиблі та постраждалі.

Смертельна аварія сталася у неділю, 17 березня, біля села Піщанка. Мікроавтобус Mercedes-benz їхав за маршрутом Дніпро – Слов'янськ.

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Що відомо про ДТП

Маршрутка перевозила пасажирів. Раптом машина вилетіла у кювет та перекинулася. Відомо про 3 жертв. Попередньо, 2 людини загинули на місці, ще одна особа померла на руках у лікарів.

Також відомо про щонайменше 14 травмованих. Серед постраждалих є діти. Всіх цих людей ушпиталили.

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Точна причина аварії уточнюється. Попередньо, водій маршрутки міг їхати на великій швидкості та не впоратися з керування, коли перед його мікроавтобусом розверталася вантажівка.

Маршрутка з людьми перекинулася / Фото з соцмереж

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