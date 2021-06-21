На трасі Одеса – Миколаїв зіткнулися 3 авто та вантажівка: 2 людей загинуло, є постраждалі

На трасі Одеса – Миколаїв, що біля села Щасливе, трапилась страшна аварія. Внаслідок зіткнення 3 автівок з вантажівкою загинули щонайменше 2 людей.

У поліції розповіли, що трагічна аварія трапилась орієнтовно 21 червня в 15 годині на 89 кілометрі траси "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ", що в Миколаївському районі. Остаточну кількість постраждалих станом на 17:50 21 червня ще встановлюють.

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На Одещині загинули двоє людей

Поліцейські, які приїхали на місце злочину, повідомили про зіткнення 4 автомобілів:

трьох легковиків – Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia;

а також вантажівки DAF.



На Миколаївщині зіткнулись 3 легкові авто та вантажівка / Фото Нацполіції

Смертельна аварія трапилась на трасі "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ": дивіться відео

На відео помітно, що на місці трагедії працює швидка допомога.

Через аварію на Миколаївщині загинули люди: дивіться відео

У аварії загинули люди

Двоє громадян загинули, це водій та пасажир Chery Tiggo,

– розповіли в поліції.

Попередньо відомо, що через аварію в лікарню доправили 5 людей:

у людей травми різного ступеню важкості;

серед постраждалих – люди від 34 до 42-х років та двоє дітей 2005 та 2013 років народження.

Проте у поліції кажуть, що ще встановлюють остаточну кількість постраждалих, причини та обставини аварії.

Станом на 17:50 21 червня на місці аварії працюють слідчі, криміналісти, медики. А також рятувальники, які деблокують тіла.

Поліція кваліфікувала подію як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують авто, що спричинили загибель кількох осіб.

Видання "Новини Одеса" пише, що за попередньою інформацією, "водій джипа заснув за кермом".

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